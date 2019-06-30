باسل الحجيري: الجيش لن يتحرك الإثنين ضد الخيم الأسمنتية

لفت رئيس ​بلدية عرسال​ شرقي ​لبنان​، ​باسل الحجيري​ إلى أن "السلطات وافقت على منح مهلة جديدة للنازحين السوريين المخالفين، ولن يتحرك ​الجيش​ الإثنين لإزالة الخيم الأسمنتية"، مشيراً إلى "أننا تحدثنا مع ضباط في الجيش، وقلنا لهم إن إزالة الغرف الأسمنتية تحتاج وقتًا وتجهيزات مختلفة، والمنظمات غير جاهزة، ونحتاج لمهلة إضافية".

وفي حديث لوكالة "الاناضول" التركية، أشار الحجيري إلى أنه "أستُجيب لطلبنا، وتقرر إعطاء مهلة إضافية غير محددة حتى الآن للنازحين من أجل تسوية المخالفات"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك تحرك للجيش غدًا لإزالة الغرف الأسمنتية المخالفة"، مضيفاً "مشكلة تلك الغرف أن الحائط بين الغرفتين مشترك، أي لعائلتين، لذلك فإزالة الخيم فيه صعوبة وإرباك".