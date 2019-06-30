لبنانيون عالقون في اسبانيا بسبب الغاء شركة Vueling رحلتها الى بيروت

أشارت قناة "المؤسسة اللبنانية" للإرسال إلى أن مجموعة من اللبنانيين عالقة في ​اسبانيا​ بسبب الغاء شركة Vueling الاسبانية رحلتها الى بيروت للمرة الثالثة خلال اسبوع، بالرغم من توجيه وزير النقل والاشغال العامة ​يوسف فنيانوس​ تنبيها لها.

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