يشرف النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية كافة في الحادثة الذي حصلت في قبرشمون والذي نتج عنها مقتل شخصين وإصابة عدد من الجرحى.
وهو سطر استنابات إلى جميع الأجهزة لإجراء التحقيقاتوجمع المعلومات لتحديد هوية مطلقي النار ومن تسبب بسقوط الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان يشرف على التحقيقات بحادثة قبرشمون وسطر استنابات لكشف مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.