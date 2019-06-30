قبلان يشرف على التحقيقات بحادثة قبرشمون وسطر استنابات لكشف مطلقي النار

يشرف النائب العام التمييزي بالانابة القاضي ​عماد قبلان​ على التحقيقات التي تجريها ​الأجهزة الأمنية​ كافة في الحادثة الذي حصلت في قبرشمون والذي نتج عنها مقتل شخصين وإصابة عدد من الجرحى.

وهو سطر استنابات إلى جميع الأجهزة لإجراء التحقيقاتوجمع المعلومات لتحديد هوية مطلقي النار ومن تسبب بسقوط الضحايا.