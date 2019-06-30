النشرة: الجيش يعمل على فتح طريق المديرج باتجاه صوفر التي لا تزال مقطوعة

علمت "النشرة" أن "الجيش اللبناني يعمل على فتح طريق المديرج باتجاه صوفر التي لا تزال مقطوعة من قبل المحتجين".
وكانت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي قد أفادت قبل ساعة عن قطع اوتوستراد المديرج باتجاه صوفر بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين على حادثة قبرشمون.
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