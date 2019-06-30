النشرة: الجيش يعمل على فتح طريق المديرج باتجاه صوفر التي لا تزال مقطوعة

علمت "​النشرة​" أن "​الجيش اللبناني​ يعمل على فتح طريق ​المديرج​ باتجاه صوفر التي لا تزال مقطوعة من قبل المحتجين".

وكانت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ قد أفادت قبل ساعة عن قطع اوتوستراد المديرج باتجاه صوفر بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين على حادثة قبرشمون.