صالح الغريب: ما حصل في قبرشمون كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ "اننا نترحم على الشهداء الذين سقطوا وهما الشهيدين سامر أبو فرج والشهيد رامي سلمان"، مشيراً إلى أن "الشباب الذين سقطوا، سقطوا في المكان الخطأ وسقطوا على يد الناس الخطأ لكن يبدو ان هناك قرارا لتفجير الوضع في الجبل بغية بعض الحسابات السياسية الضيقة ونقول ارحموا هذا الجبل من ما عاناه وبدل الاستفزازات وقطع الطرقات وبدل كل المناكفات السياسية، المطلوب عن انماء الجبل وللاسف الشديد يبدو أن للبعض أجندة مختلفة".

واعتبر أن "كل شيهد يسقط في الجبل لمن ما انتمى هو شهيدنا لان الدم غالي وعزيز علينا ودفعنا ضمن وحدة الجبل وكفى متاجرة بالمنطقة وزيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل كانت مقررة من شهر وكان لدينا توجيه واضح لشبابنا أنه ممنوع الاستفزاز والامن من مهمة الجيش".

ولفت إلى "أنني أجريت اتصال مع وزير الخارجية جبران باسيل والتقيته بشملان وانصافا للحق والحقيقة الرجل أخذ القرار بعدم المجيء إلى المنطثة وذلك قبل وقوع الاشكال حرصا منه على السلم الاهلي وتم التوافق على تأجيل الزيارة إلى وقت لا حق حقنا للدماء"، مشيراً إلى أنه "أثناء مرور الموكب في قبرشمون كان هناك قطع للطريق من قبل مسلحين والموكب حاول فتح الطريق وبعدها بدأ اطلاق النار وهناك فيديو يؤكد ذلك".

وأكد الغريب أن "ما جرى في قبرشمون هو محاولة اغتيال واضحة"، داعياً إلى ضبط النفس".