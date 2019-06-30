تيمور جنبلاط: ما جرى اليوم يؤكد أن الإخلال بالتوازنات لعبة خطيرة

اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن ما جرى في الجبل اليوم يؤكد أن الإخلال بالتوازنات لعبة خطيرة، لافتاً إلى أننا "متمسكون بالعيش الواحد في الجبل وندعو القضاء لكشف كل الحقائق والملابسات".

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