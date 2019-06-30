الوطني الحر- عاليه: لضبط النفس والتعالي فوق التصرفات الميليشياوية

استنكرت هيئة قضاء عاليه في ​التيار الوطني الحر​ "الغوغائية التي ظهرت قبيل زيارة وزير خارجية لبنان ورئيس اكبر تكتل نيابي واكبر تيار سياسي على امتداد الوطن الى القضاء من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يعمي الحقد عيونهم".

ودعت الهيئة "جميع مناصري التيار الى ضبط النفس والتعالي فوق التصرفات الميليشياوية وعدم الانجرار الى المستويات التي لا تليق بأي لبناني، ولاسيما ابناء قضاء عاليه".