أكد مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل ​الأخبار​ المتداولة عن اطلاق النار على سيارتي عارية من ​الصحة​ ونحذر من ترويج الأخبار الكاذبة لمزيد من التوتر وشكراً لكل من إتصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: كل الأخبار المتداولة عن اطلاق النار على سيارتي عارية من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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