قوات حفتر: استهدفنا طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواتنا

لفت آمر ​القوات​ الجوية التابعة للجيش الوكني الليبي، محمد المنفور إلى أنه "تم استهداف ​طائرة​ مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة جدا".

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