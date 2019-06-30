عبداللهيان: النظام البحريني سيؤول إلى الانهيار

توقع المساعد الخاص لرئيس ​البرلمان الإيراني​ في الشؤون الدولية ​حسين أمير عبد اللهيان​ "انهيار نظام آل خليفة في ​البحرين​ بالتزامن مع فشل "​صفقة القرن​"، متوجهاً إلى وزير الخارجية البحرين، قائلا "يا شيخ خالد عد إلى أحضان شعبك ولا تكن منفذاً لسياسات الآخرين القذرة في المنطقة"، مؤكداً أن فشل "صفقة القرن" سيؤدي إلى انهيار نظام آل خليفة فوراً"، مشدداً على أن "الصهاينة لامكان لهم في مستقبل المنطقة".

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