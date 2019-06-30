شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية": تحركات جديدة لاستعادة رأس آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة داليا يوسف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، إنها ستتواصل مع نظيرتها فى الجانب البريطاني، لمعرفة آخر مستجدات تحركاتهم لدعم مصر فى استعادة رأس الإله آمون، بعد أن وعدوا بدراسة الموقف وعمل اجتماع عاجل لبحث الإجراءات الممكنة فى هذا الشأن.

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وأضافت "يوسف" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنها ستتواصل أيضاً مع السفير البريطانى فى مصر، لبحث آخر التطورات وإمكانية استعادة القطعة الأثرية، خاصة بعدما أعلنت دار كريستى فى لندن عن عرضها فى 4 يوليو المقبل.

وكانت داليا يوسف، قد أشارت إلى أن هناك أوراق وصلتنا من صالة المزادات، توضح تحرك القطعة باستثناء تحركها من مصر البلد الأم، متابعة: "لو ما قدموش إثبات يقول طلعت من مصر إزاى إذن هى متهربة، التاريخ هو من يثبت أحقية مصر فى القطعة، ولو الدول لم تحترم القوانين الأممية و الدولية، يبقى احنا عايشين فى غابة مش مجتمع".