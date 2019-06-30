زبائن البنك الشعبي غاضبون من التوقف المفاجئ لخدمة الشبابيك الأوتوماتيكية

عبر زبائن البنك الشعبي عن غضبهم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تعذر عليهم سحب أموالهم، أو القيام بأي عملية مصرفية، وذلك بعد “التوقف المفاجئ” للشبابيك الأوتوماتيكية التابعة له، في عدة مدن مغربية.

وعبر عدد من زبائن البنك الشعبي عن غضبهم من تعطل الشبابيك الأوتوماتيكية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الزبائن في حسابه على “فايسبوك”، أنه فوجئ، يوم أمس السبت، بعدم تمكنه من سحب أمواله؛ بعد تعطل الشبابيك الأوتوماتيكية، التابعة للبنك الشعبي، في مدينة تطوان، مشيرا إلى أنه “أفلس”.

وتساءلت ناشطة أخرى من مدينة تاوريرت، عبر صفحتها على “فايسبوك”، كيف أن 4 شبابيك للبنك الشعبي في تاوريرت، خلال يومي السبت، والأحد، فارغة من النقود، وقالت” “واش هاذ الناس ميفكروش فالحالات المستعجلة، ممكن مرض مفاجئ أو سفر مفاجئ…؟ المواطنين واقفين يتسناو النوبا فهاذ الحرارة وفي الأخير والو فلوس فالشباك”.