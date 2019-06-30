“مفاجأة “الكان”.. مدغشقر يسقط نيجيريا ويواصل كتابة التاريخ وغينيا ينتظر

واصل منتخب مدغشقر لكرة القدم، كتابة التاريخ في أول مشاركة له في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، عندما تأهل اليوم الأحد، إلى ثمن نهائي الكأس القارية، متصدرا لمجموعته، بعد فوزه على نيجيريا، المؤهل سلفا، بهدفين دون رد.

وسجل هدفا المنتخب الملغاشي، كل من اللاعب لالينا نومينغانهاري، بعد مرور 13 دقيقة على بداية المباراة، قبل أن يضاعف زميله اندريا ماستينور الغلة بتوقيعه ثاني الأهداف، في الفصل الثاني للمواجهة، التي اندرجت ضمن آخر جولات المجموعة الثانية.

ومكن هذا الفوز، مدغشقر من رفع رصيده إلى النقطة السابعة متقدما بنقطة واحدة عن نيجيريا الوصيف، في حين ينتظر المنتخب الغيني صاحب المركز الثالث بمجموع 4 نقاط، بعد تفوقه اليوم الأحد، على بوروندي بثنائية نظيفة، نهاية مرحلة المجموعات لتحديد مصير تأهله بين أربع أفضل ثوالث في المجموعات الست.