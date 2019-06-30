ليبي جديد يقترب من التوقيع في كشوفات الرجاء

بات الدولي الليبي محمد الترهوني لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، قريبا من الانضمام لنادي الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر ليبية أن الترهوني، سيصل العاصمة الإقتصادية للمملكة هذا الأسبوع، من أجل التفاوض مع مكتب الفريق الأخضر، في أفق التعاقد معه بصفة رسمية، لحمل قميصه بدءا من الموسم المقبل.

ويبلغ اللاعب الليبي 27 عاما، ويعد من ركائز منتخب ليبيا، ويشغل مركز وسط ميدان، ويلعب بالقدم اليسرى، كما يمكن توظيفه في مركز قلب الدفاع، والظهير الأيسر.

وفي حال انضمام الترهوني لبطل كأس السوبر الإفريقي، سيكون ثاني لاعب على التوالي يضمه الفريق من ليبيا، في أقل من موسم، بعد تعاقده بنظام الإعارة لموسم واحد مع المدافع سند الورفلي، الذي انتهت مدة إعارته بنهاية الموسم الكروي الماضي.