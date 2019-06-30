رونار يضع آخر لمساته على توليفة “الأسود” قبل مواجهة جنوب إفريقيا ومشاركة بوطيب مستبعدة

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، عشية اليوم الأحد، على الساعة السادسة إلا الربع، بالتوقيت المصري، الخامسة إلا الربع بالتوقيت المغربي، آخر حصة تدريبية له، استعدادا لمباراة الغد، امام جنوب إفريقيا، في ثالث مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وعرفت هذه الحصة الإعدادية، التي أقيمت بالملعب الملحق للكلية الحربية، حضور جميع العناصر الوطنية، بما فيها اللاعب نور الدين أمرابط، الذي حامت شكوك حول جاهزيته البدنية لمباراة الغد، فيما خضع خالد بوطيب، مهاجم المنتخب، لتدريبات انفرادية، بسبب استمرار شعوره بآلام على مستوى الركبة.

وعرفت هذه الحصة، مرة أخرى، حضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين، قبل مباراة الغد المهمة.

ويرغب ربان سفينة المنتخب الوطني، في وضع آخر لمساته على توليفة “الأسود”، قبل خض هذه المباراة، التي يرغب فيها المغرب في ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في الفوز وضمان الصدارة، والثاني يتجسد في فك عقدة جنوب إفريقية، لازمت الكرة المغربية، إذ لم يسبق للمغرب أن فاز على هذا المنتخب في “الكان”.

جدير ذكره، أن مباراة الغد، ستنطلق على الساعة السادسة عشية بالتوقيت المصري، الخامسة بالتوقيت المغربي، وستقام على أرضية ملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.