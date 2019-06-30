الوفاق تجتمع بممثلي الأحزاب للبتّ بترتيب مقاعد المشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمعت لجنة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، مع ممثلي الأحزاب الأربعة المكوّنة للقائمة المشتركة، وهي الجبهة، والموحّدة والتجمّع والعربية للتغيير.

ويأتي اللقاء عشيّة إعلان لجنة الوفاق عن ترتيب مقاعد القائمة المشتركة، من المقعد الأوّل حتى المقعد السادس عشر، بناءً على تفويض خطي من قبل ممثلي الأحزاب الأربعة، وُقّع عليه مساء أمس، السبت، على أن يتمّ إعلان تشكيل القائمة المشتركة وترتيبها يوم غدٍ، الإثنين، في مؤتمر صحافي بالناصرة.

وعلم موقع "عرب ٤٨" أن لجنة الوفاق الوطني اجتمعت، مساء اليوم، الأحد، للخوض في شؤون ترتيب المقاعد في القائمة المشتركة، ورغم أنّ هذا الأمر كان دائمًا ما يشكل عائقًا في مفاوضات الأحزاب في ما بينها، إلّا أن الأجواء التي تسود هذه الأيّام توحي بثقة متبادلة بين الأحزاب وثقة بقرارات لجنة الوفاق الوطني للاعتماد عليها في حل هذا العائق.

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وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، في حديثه لـ"عرب ٤٨" إنه تم الاجتماع بلجنة الوفاق "وكانت الأجواء إيجابيّة جدًا، ونؤكد أنّ الثقة بين الأحزاب كبيرة جدًا، وتسود أجواء إيجابية في مسعى واضح للعمل الوحدوي المشترك. كما تم الاتفاق أن يكون إعلان القائمة المشتركة يوم غدٍ، وذلك بعد أن تتم لجنة الوفاق الوطني عملها".

وقالت لجنة الوفاق الوطني في بيان لها، أمس، السبت، إنه "تلبية لرغبات ونداءات جماهير شعبنا المطالبة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وتقويتها وتجديد ثقة الجماهير بها، وبعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الأحزاب في ما بينها، والتي تمخّضت عن جملة من التفاهمات والتوافقات حول الخطوط العريضة للقائمة المشتركة بما في ذلك صياغة خطة عمل شاملة وبرنامج عمل مفصل للعمل البرلماني وذلك لبناء القائمة المشتركة على أسس سياسية متينة تضمن تطويرها وتحسين أدائها والنهوض بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي، قامت الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة وهي ممثلو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي بالتوقيع مساء الجمعة الموافق 28/06/2019، في مبنى مجلس عرعرة المحلي، على صك توكيل وتفويض للجنة الوفاق الوطني بتشكيل قائمة مرشحي المشتركة لانتخابات الكنيست الـ22".