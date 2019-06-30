الداخلية تمدد موعد إقرار ميزانية المجالس المحليّة بأسبوعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّر وزير الداخليّة، آرييه درعي، اليوم، الأحد، تمديد فترة إقرار ميزانيّة للسلطات المحليّة التي لم تقرّها بعد بأسبوعين.

وهناك خمس سلطات محليّة لم تقرّ ميزانياتها بعد، منها 3 عربيّة، هي: عسفيا، ويركا ورهط.

وقال درعي في بيان صادر عن مكتبه إن هذه المهلة تعطى "رغم منح رؤساء السلطات المحليّة ذاتها مهلة نصف عام لإقرار الميزانيّة، منذ الانتخابات في تشرين الثاني/ أكتوبر 2018".

وبحسب البيان، فإن درعي "وفقا للقانون، قرّر العمل بصلاحياته والمصادقة على التمديد، بهدف منح فرصة أخرى للمصادقة على الميزانيّة بالمسار الديمقراطي في المجالس البلديّة، قبل أن يقرّر حلّها، بالإضافة إلى جلسات استماع لرؤساء السلطات المحليّة لفحص إمكانيّة استمرارهم في منصابهم".

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وكانت بلدية رهط فشلت في وقت سابق اليوم من إقرار ميزانيّتها للمرّة الرابعة، إثر انقسامات حادّة بين تحالفي "رهط الخير" و"رهط بلدنا".

أما في يركا، ففشل المجلس البلدي في إقرار ميزانيّة، إثر انقسامه بين 7 أصوات الميزانيّة، و7 أصوات ضدّها.

وفي عسفيا، فشل المجلس، اليوم، الأحد، للمرّة الثالثة على التوالي، بإقرار الميزانيّة، البالغة قرابة 77 مليون شيكل.