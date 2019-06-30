إصابة حرجة لشاب تعرض لإطلاق نار في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (20 عامًا)، اليوم، الأحد، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في شارع "هاشيرا" بحيفا.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن جراح الشاب وصفت بالحرجة، ونقل أثناء إجراء عمليّات الإنعاش له لمشفى رمبام في المدينة.