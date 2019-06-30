الارشيف / اخبار العالم

إصابة حرجة لشاب تعرض لإطلاق نار في حيفا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (20 عامًا)، اليوم، الأحد، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في شارع "هاشيرا" بحيفا.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن جراح الشاب وصفت بالحرجة، ونقل أثناء إجراء عمليّات الإنعاش له لمشفى رمبام في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حرجة لشاب تعرض لإطلاق نار في حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا