حسابات إسرائيلية رسمية بـ"تويتر" تزعم: "شابات شالوم" من مكّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة إلى حسابات أخرى، مثل حساب الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، صورة زعموا أنها التُقِطَت في الحرم المكي بالسعودية، تُظهر ورقة كُتِب عليها تحية متداولة بين اليهود، لا سيّما الحريديين منهم.

وتُظهر قصاصة الورقة التي اتّخذَت من الكعبة المشرفة خلفية لها، عبارة "شابات شالوم"، ولكنها كُتِبت بالإنجليزية.

وتعني العبارة بالعربية، سبتا مُبارَكا، ولها دلالات عميقة بالنسبة لليهود، إذ إن الحريديين منهم يعدّون يوم السبت يوما مقدّسًا يتوقفون فيه عن كل أعمالهم لصالح العبادة.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" في تغريدته: "تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة ’يوم سبت مبارك’ (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم. هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام".

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وغرّد أدرعي: "#شاهد: (#شابات_شالوم) اليهودية داخل #الحرم_المكي. ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل".

وكتب مُغرّد: "أيها الأغبياء واضح الصورة مركبة على خلفية قديمة للحرم المكي : أولا : العربات الآن ممنوعة من دخول صحن الطواف منذ مدة طويلة . ثانيا : الرواق العثماني الموجود بالصورة قبل التوسعة يعني قبل أربع سنوات وأكثر العبوا غير هالحركة الغبية أيها المفلسون".

وكتب مغرّد آخر: "ما ناجحة الصورة... مصمم الفوتوشوب الذي عمل عليها ما زال دون مستوى الهواة... حظاً موفقاً... جرّب مرة أخرى".

وقال مغرّد اعتبر أن الصورة مُركّبة: "هههههههههههههخخ مو عيب حساب دوله رسمي تنزل صوره جذي واضحه ان مصورها على صوره لمكه".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية