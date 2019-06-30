إنتر ميلان بصدد يضحي بلاعبين لضم لوكاكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، يعد من أولويات إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو"، فإن مانشستر يونايتد حدد 80 مليون يورو، للسماح برحيل لوكاكو عن الفريق، مشيرا إلى أن الإنتر بحاجة إلى الحصول على الأموال لتمويل صفقة ضم الدبابة البلجيكية.

وأشار إلى أن إنتر ميلان يعتزم بيع الثنائي جواو ماريو، لاعب وسط الفريق، بجانب دالبرت، الظهير الأيسر للفريق، من أجل تمويل الصفقة.

وختم الموقع أن موناكو وليون الفرنسيين يرغبان في التعاقد مع دالبرت بالميركاتو الصيفي.