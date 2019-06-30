بئر المكسور: إصابة فتى بجراح خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى بجراح خطيرة، مساء اليوم، الأحد، في بئر المكسور قرب شفاعمرو.
وقالت مصادر طبية إن الفتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وإن جراحه خطيرة في الرأس والصدر.
ولم توضح المصادر الطبيّة ما هي أسباب الجراح، إن كانت نتيجة سقوط أو حادث أو جريمة اعتداء.
ونقل الفتى لتلقي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.
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