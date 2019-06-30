قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:31 مساءً, 30 يونيو 2019 م المناطق - واس شنت وحدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت تعزيزات وتحركات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في عدة مديريات بشمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري: إن الهجمات طالت تحركات للميليشيا الانقلابية في قرية بني هلال ووادي الشعاب وبني علي جنوب مديرية حرض، مشيراً إلى أن الجيش اليمني استهدف بهجمات أخرى تحركات للحوثيين في قرية برمان ومزارع الجر بمديرية عبس وشعب الدَّوش وجبل الحصن بمديرية مستبأ.

وذكر المصدر في تصريح ” لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين كما سقط قتلى وجرحى من عناصرهم في تلك الهجمات.

من جانب آخر، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارة جوية دمرت عربة عسكرية للحوثيين جنوب مزارع الجر الواقعة جنوب غرب مديرية عبس .

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