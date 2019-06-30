أمانة مجلس التعاون تشارك في برنامج “التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل” بالأردن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:46 مساءً, 30 يونيو 2019 م المناطق _ عمّان افتتح معالي وزير الشباب ووزير الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد أبو رمان اليوم، برنامج القيادة الشبابية تحت عنوان “التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل”، برعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز, وبمشاركة شباب من دول مجلس التعاون وشباب الأردن وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان .

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة العمل المشتركة لفريق العمل بين دول مجلس التعاون والأردن لعام 2019م الذي أقرته لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.

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