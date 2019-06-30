الهولندي تيمرمانس يقترب من رئاسة المفوضية الأوروبية

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رويترزالأحد 2019/6/30 09:47 مساء بتوقيت أبوظبي
الهولندي فرانس تيمرمانس
قال دبلوماسيان ومسؤول بالبرلمان الأوروبي، الأحد، إن الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس في طريقه للفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية المقبل، وذلك قبل ساعات من اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي لاختيار الفائزين بالمناصب الرئيسية في الاتحاد.
وقال الدبلوماسيان ومستشار في البرلمان الأوروبي إنه رغم مواجهته لمقاومة صعبة بشكل غير متوقع من دول أوروبا الشرقية، فإن من المتوقع اختيار تيمرمانس رئيسا للمفوضية الأوروبية بعد محادثات بين فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان.
وإذا تأكد فوز تيمرمانس بالمنصب فإن هذا الاختيار سيمثل نصرا للمنتمين لتيار الوسط والليبراليين الذين تحدوا ما اعتبروه تصاعدا للهيمنة الألمانية داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنه سيعد نهاية لسيطرة تيار يمين الوسط على المفوضية الأوروبية منذ 15 عاما.
وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات لرويترز "يبدو أن تيمرمانس سيكون رئيسا للمفوضية الأوروبية".
وشاركه في الرأي مبعوث آخر عندما سُئل عن عملية اختيار شاغلي المناصب الخمسة الكبرى في الاتحاد لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات.
وإذا تأكد فوز تيمرمانس (58 عاما) بالمنصب، خلفا لجان كلود يونكر، فإن أولوياته ستكون مكافحة تغير المناخ وضمان حد أدنى لأجور الأوروبيين وبناء علاقات مع أفريقيا الموطن الأصلي لكثير من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال الأعوام الماضية.
وإلى جانب منصب رئيس المفوضية الأوروبية، سيتم اختيار رئيسي البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد ومحافظ البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن عملة اليورو.
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