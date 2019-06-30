الفالح: اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط يسهم في توازن الأسواق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي بعد يوليو/تموز سيسهم في تقليل المخزون العالمي، وتحقيق التوزان في أسواق الخام.

وأوضح الفالح، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء، وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط، لوفرة الإمدادات في العالم.

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وقال بوتين للصحفيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية.. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لـ6 أو 9 أشهر، يرجح أن يكون ذلك حتى 9 أشهر".

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييد بلاده رئاسة السعودية للقمة المقبلة لقادة مجموعة العشرين في 2020.

وأضاف بوتين -في تصريحات السبت عقب لقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- أنه سعيد بمناقشة كيفية بناء تعاون مشترك في حقول الطاقة بين موسكو والرياض.

كما عبر الرئيس الروسي عن شكره للدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له لزيارة السعودية.