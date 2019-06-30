مقتل وإصابة 10 مدنيين إثر قصف حوثي بتعز

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مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل استهداف الأحياء السكنية
قتل وأصيب 10 مدنيين بينهم أطفال، الأحد، في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز، جنوبي اليمن.
وذكر مصدر طبي لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي قصفت حي حوض الأشراف، شرق مدينة تعز بقذيفة مدفعية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.
وأشار المصدر إلى أن القصف الذي استهدف المدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية، أسفر عن سقوط قتيلين بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الثورة الحكومي، بعضهم في حالة حرجة، وفق المصدر ذاته.
وتقصف مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر الأحياء السكنية في مدينة تعز الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام.
وارتكب الانقلابيون الحوثيون سلسلة من المجازر الدامية بحق المدنيين في تعز خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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