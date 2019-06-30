جيريس ينفي لـ"العين الرياضية" تعامله بعنصرية مع لاعب مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، تعامله بعنصرية مع أداما تراوري، لاعب منتخب مالي، خلال مباراة المنتخبين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على استاد السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لكأس الأمم الأفريقية 2019.

والتقطت عدسات الكاميرا عقب اللقاء، جيريس وهو يمنع وهبي الخزري من تبديل قميصه مع تراوري، الذي طلب قميص لاعب "نسور قرطاج".





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وفي هذا الصدد أوضح جيريس في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما هو مكتوب لكنه لم يرفض هذا الأمر مطلقاً.

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بالقول: "أي شخص قادر على ابتكار أي قصة، لكنه أمر محزن للغاية".

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد نقطتين بالتساوي مع أنجولا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، خلف مالي المتصدر بـ4 نقاط، ويتذيل موريتانيا الترتيب بنقطة واحدة.