بالمواعيد.. أبرز مباريات يوم الأحد 30 يونيو 2019

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق كرة القدم عدة مباريات قوية، ستقام يوم الأحد 30 يونيو/حزيران، ويأتي في مقدمتها مواجهة منتخب مصر أمام نظيره أوغندا، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وستحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة الأولى، والتي يحتلها المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، وخلفه أوغندا بـ4 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل الكونغو الديمقراطية المجموعة بلا نقاط.
ويواجه منتخب نيجيريا نظيره مدغشقر، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، على أن يواجه منتخب بوروندي نظيره الغيني بالجولة ذاتها.
"العين الرياضية" تقدم خلال الإنفوجراف التالي، مواعيد مباريات الأحد 30 يونيو 2019.
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