ترامب اقترح على بوتين تكثيف الحوار المتبادل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوساكا باليابان يوم 28 يونيو 2019

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تكثيف الحوار المتبادل بينهما، وذلك خلال لقائهما في أوساكا باليابان.

والتقى ترامب وبوتين لساعة ونصف الساعة يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان وذلك للمرة الأولى منذ أول لقاء رسمي يجمعهما في هلسنكي العام الماضي.

ولا يُعرف شيء يذكر عما بحثه الزعيمان في أوساكا. وقال بيسكوف يوم الجمعة إن ترامب أبدى استعدادا لبدء حوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح، كما ناقش الزعيمان قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا في أواخر 2018.

Advertisements

وقالت إنترفاكس نقلا عن بيسكوف ”الرئيس الأمريكي أظهر بوضوح تام نيته تعزيز الحوار. أما بالنسبة لبوتين فهو يتحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في السير على طريق تطبيع العلاقات“.

وأضاف بيسكوف أن ترامب غير راض فيما يبدو عن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا وأنه أصدر تعليمات مباشرة لوزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال الاجتماع بالعمل مع نظيره الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف في سبيل التغلب على العقبات التجارية.