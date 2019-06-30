الان تتابع عاجل .. الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 8:59 م, 30 يونيو 2019 م التعليقات: 0 توقفت الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد استهدافه بضربة جوية، وفقا لمصادر لقناة العربية. وأكدت المصادر أن الجيش الليبي قصف طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة.

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