المسماري: لا علم لنا باعتقال أتراك في ليبيا وسنواجه أي تهديد

جدة - عمرو شويل رد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، على اتهامات تركيا للجيش باعتقال 6 أتراك، قائلا: “لا علم لنا باعتقال أي أتراك”.

وأضاف: ” تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.. وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف”.

Advertisements

وتابع: “نحن الآن في معركة ضد الإرهاب والإرهابيين.. وعلى دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات التركية”.