تركيا تتهم الجيش الليبي باحتجاز 6 أتراك وتهدد بالرد.. والمسماري: “لا علم لنا باعتقال حد”

جدة - عمرو شويل رد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، على اتهامات تركيا للجيش باعتقال 6 أتراك، قائلا: “لا علم لنا باعتقال أي أتراك”.

وأضاف: ” تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.. وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف”.

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وهددت وزارة الخارجية التركية الجيش الليبي، قائلة إنها تتوقع الإفراج الفوري عن 6 أتراك في ليبيا اعتقلوا، مضيفة: “وإلا ستصبح “قوات حفتر” أهدافا مشروعة”.