الان تتابع تركيا تتهم الجيش الليبي باحتجاز 6 أتراك وتهدد بالرد.. والمسماري: “لا علم لنا باعتقال حد” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، على اتهامات تركيا للجيش باعتقال 6 أتراك، قائلا: “لا علم لنا باعتقال أي أتراك”.
وأضاف: ” تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.. وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف”.
وهددت وزارة الخارجية التركية الجيش الليبي، قائلة إنها تتوقع الإفراج الفوري عن 6 أتراك في ليبيا اعتقلوا، مضيفة: “وإلا ستصبح “قوات حفتر” أهدافا مشروعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتهم الجيش الليبي باحتجاز 6 أتراك وتهدد بالرد.. والمسماري: “لا علم لنا باعتقال حد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.