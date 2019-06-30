ليبيا .. سلاح الجو يستهدف طائرة تركية مسيرة في مطار أمعيتيقة

كشف آغرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور، عن إستهداف طائرة تركية مسيرة في مطار أمعتيقية بالعاصمة طرابلس .
وقال منفور، لقناة سكاي نيوز عربية، أن الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي .
وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده ليل السبت، تركيا دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة.
وقال المسماري "أعلنا تركيا معادية ولكن نستنثي الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله".
وعرض لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.
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