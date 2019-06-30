محلل سعودي: سقوط الإخوان في مصر ضربة قاصمة للمشروع التركي

أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن أردوغان الذي اخذ على عاتقه التسويق لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير ، وتمكين الإخوان من الحكم والتي تنظر لهم أنقرة أداة من أدوات قوتها الناعمة بأنه الطريق نحو إعادة الخلافة العثمانية عبر السيطرة السياسية على الدول التى يحكمها الإخوان المسلمين وبخاصة فى مصر .

واضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن سقوط الإخوان في مصر عبر ثورة الـ30 من يونيو ، ضربة قاصمة للمشروع التركي ، هذا ما يفسره حالة اللطم لدى أردوغان منذ سقوط مرسي وحتى وفاته والتي تعكس حجم الخسارة التركية التي فقدت أهم ركيزة في مشروعها وأطماعها في المنطقة العربية وهو السيطرة على مصر عبر الإخوان .