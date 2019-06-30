باسل يسري: الإخوان أثبتوا أول 100 يوم من حكمهم أنهم جماعة لا تصلح للحكم

قال باسل يسري، خبير استراتيجي، إن ما فعلته جماعة الإخوان على مدار عام واحد من الحكم هو ما دفع الشعب للخروج عليهم.

وأشار "يسري"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الإخوان أثبتوا للمصريين خلال أول 100 يوم من حكمهم، أنهم جماعة صغيرة لا تصلح لإدارة دولة، فهم يصلحوا لإدارة نادي أو جمعية خيرية.

وأضاف أن فكر الجماعة أثبت أنه ممنهج وممول من الخارج، وبالتحديد من تركيا، مؤكدًا أن الأمن المصري كان في خطر خلال عام الإخوان.