محسن عادل: جماعة الإخوان أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد.

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإخوان اعتمدوا على عرض أفكار براقة لتحسين وضع الاقتصاد المصري، ولكنها جوفاء، حيث اعتمدت مصر في تلك الفترة لسد عجز الموازنة على القروض الخارجية.

وأضاف أن تفاوض حكومة الإخوان مع صندوق النقد الدولي اعتمدت على برنامج متقشف جدا، وتقليل العمالة، وتأجيل تنفيذ عدد كبير من المشروعات.