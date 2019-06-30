خالد عكاشة: مصر كانت مستهدفة بصورة لم يسبق لها مثيل أثناء فترة حكم الإخوان

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الوطن كان مهدد بشكل كبير قبل ثورة 30 يونيو، وأن الوضع لم يكن مقبولًا للمصريين.

وأضاف "عكاشة"، خلال لقاء خاص مع فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن الأركان الرئيسية للدولة المصرية كانت مهددة بصورة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه كان هناك خطرًا كبيرًا على مصر.

وأشار إلى أن مصر كانت مستهدفة بصورة لم يسبق لها مثيل أثناء فترة حكم الإخوان، وكانت معرضة للانهيار.