خالد الجندي عن فترة حكم الإخوان: "حكم ديني فاشي" (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلًا: "أبدع حينما قال وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن، في وقت ما كانت تُحرق كنائسه في كل اتجاه".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أنه تم الاعتداء على الكنائس بصورة جماعية أثناء حكم الإخوان، واتهموا كل المسيحيين في مصر بالخيانة لأنهم لم يرحبوا بالحكم الديني الفاشي.
وتابع أن كلام البابا تواضروس في قمة الإبداع، مؤكدًا أن البابا تواضروس ينتمي لهذا الوطن، وهناك فارق كبير بينه وبين الإخوان.
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