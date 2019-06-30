الملك سلمان يصدر مرسوما ملكيا "نصه"

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزیز ملك المملكة العربیة السعودیة مرسوما ملكیا بتعدیل المادة الثامنة والعشرین من نظام ”المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة“. وبحسب وكالة واس فقد جاء المرسوم بتعدیل نص المادة لیكون: ”تختص المحكمة العامة بمدینة الریاض بالنظر في طلبات التعویض وفقاً لأحكام النظام“، بدل نص المادة السابق الذي كان: ”تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعویض وفقاً لأحكام النظام“. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الموافقة على تعدیل المادة الثامنة والعشرین من النظام بعد النظر في قرار مجلس الشورى والاجلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

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