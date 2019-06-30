"العسكري" السوداني: مندسون بين المتظاهرين لتخريب الثورة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" إن مندسين موجودون بين المتظاهرين ويرغبون بتخريب الثورة السودانية.

وأضاف أن "المجلس العسكري الانتقالي في السودان يمثل الجميع بحياد تام، ونحن راعون للثورة ونحرسها".

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل يرضى عنه كل الشعب السوداني، لافتاً إلى أن مهمة المجلس العسكري حماية الناس وحماية أي ثورة سلمية.

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وأعرب حميدتي عن أمنيته بحدوث سلام تام وشامل لا يقصي أحدا، مؤكداً ضرورة تشكيل مجلس وزراء مدني يدير البلد.

والسبت حمَّل المجلس العسكري قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي تبعات قد تنجم عن المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم الأحد.

وانتقد تبني "قوى الحرية والتغيير" تنظيم مسيرة اليوم الأحد، في وقت يترقب فيه السودانيون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك.