مون: اجتماع اليوم يشكل علامة بارزة بمبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأحد، إن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يشكل علامة بارزة في مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تهدف إلى نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وعبر مون للصحفيين في أعقاب الاجتماع الثنائي بين ترامب وكيم، عن تقديره لترامب على سلوكه الجريء والفريد.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يزور ترامب مركز مراقبة، غير أن اللقاء التاريخي جاء بموجب اقتراح ترامب الجريء.

وأضاف أن ترامب قدم آمال كبيرة إلى العالم بأكمله و70 مليون من شعب الكوريتين، مؤكدا على أن قرار الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تشكيل فريق العمل الجديد لإجراء مفاوضات على مستوى العمل بينهما في وقت قريب، سيؤتي نتائج جيدة قريبا.