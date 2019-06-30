وعبر مون للصحفيين في أعقاب الاجتماع الثنائي بين ترامب وكيم، عن تقديره لترامب على سلوكه الجريء والفريد.
وأوضح أنه كان من المقرر أن يزور ترامب مركز مراقبة، غير أن اللقاء التاريخي جاء بموجب اقتراح ترامب الجريء.
وأضاف أن ترامب قدم آمال كبيرة إلى العالم بأكمله و70 مليون من شعب الكوريتين، مؤكدا على أن قرار الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تشكيل فريق العمل الجديد لإجراء مفاوضات على مستوى العمل بينهما في وقت قريب، سيؤتي نتائج جيدة قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مون: اجتماع اليوم يشكل علامة بارزة بمبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.