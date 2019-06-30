وكالة روسية: ترامب اقترح على بوتين تكثيف الحوار المتبادل

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تكثيف الحوار المتبادل بينهما، وذلك خلال لقائهما في أوساكا باليابان.

والتقى ترامب وبوتين لساعة ونصف الساعة يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان وذلك للمرة الأولى منذ أول لقاء رسمي يجمعهما في هلسنكي العام الماضي.

ولا يُعرف شيء يذكر عما بحثه الزعيمان في أوساكا.

وقال بيسكوف يوم الجمعة إن ترامب أبدى استعدادا لبدء حوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح، كما ناقش الزعيمان قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزهم روسيا في أواخر 2018.

وقالت إنترفاكس نقلا عن بيسكوف "الرئيس الأمريكي أظهر بوضوح تام نيته تعزيز الحوار. أما بالنسبة لبوتين فهو يتحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في السير على طريق تطبيع العلاقات".

وأضاف بيسكوف أن ترامب غير راض فيما يبدو عن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا وأنه أصدر تعليمات مباشرة لوزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال الاجتماع بالعمل مع نظيره الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف في سبيل التغلب على العقبات التجارية.