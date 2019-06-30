عقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

تستأنف حكومة الرئيس الفينزولي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان جوايدو، اليوم الأحد، المفاوضات في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام فنزويلية - إن الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كانت ستجري المفاوضات في أوسلو حيث عقدت جولة المفاوضات السابقة، أم في جمهورية باربادوس.

وكانت الحكومة النرويجية، حثت الطرفين على الاجتماع بأوسلو في مايو الماضي، لكنهما لم يتوصلا لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من 4 ملايين فنزويلي على مغادرة بلادهم.

يذكر أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، أعلن نفسه، في يناير الماضي، رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا واعترفت به بعض الدول في مقدمتها الولايات المتحدة، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما أكدت روسيا والصين ودول أخرى عدة عدم اعترافها به ودعمها لمادورو باعتباره الرئيس المنتخب الشرعي الوحيد لفنزويلا.