شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً و7 من عناصر المليشيا في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد. أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد. وقال مصدر عسكري: إن قوات من الجيش استدرجت مجاميع من المليشيا الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة. وتمكنت قوات الجيش خلال العملية وبحسب موقع «سبتمبر» الحكومي، من أسر قيادي بارز للمليشيا يدعى علي عبدالله العنزي الملقب أبو بكيل، مع 7 من مرافقيه، إضافة إلى مقتل وجرح عناصر أخرى.



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