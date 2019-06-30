شكرا لقرائتكم خبر عن 84 شهيداً فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (رام الله)

أكد تقرير فلسطيني اليوم (الأحد)، أستشهاد 84 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وأوضح تقرير للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى (266) شهيداً، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.