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84 شهيداً فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 6 أشهر

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جدة - خالد شويل - واس (رام الله)

أكد تقرير فلسطيني اليوم (الأحد)، أستشهاد 84 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وأوضح تقرير للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى (266) شهيداً، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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