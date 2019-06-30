ترمب دخل كوريا على الأقدام وخرج ببشرى للعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول

فيما دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين سيرا على الأقدام أمس، خرج منها وهو يزف بشرى للعالم باستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وبدء مرحلة جديدة قائمة على الهدوء والسلام.

وعقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم يونغ-أون اجتماعا دام 50 دقيقة، وقال ترمب «عقدنا اجتماعا رائعا للغاية»، مشيرا إلى أنه اتفق مع كيم على تشكيل فريق للعمل على التفاصيل، كما أكد نية واشنطن وبيونغ يانغ عقد محادثات على مستوى العمل.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية وافقت على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، وأن فريقا مشتركا سيبدأ اجتماعاته خلال 3 أسابيع لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأضاف ترمب قبل مغادرة سول بعد عبوره التاريخي للحدود مع كوريا الشمالية: اتفقت مع كيم على تشكيل فريق عمل لمزيد من البحث فيما ناقشناه، مضيفا أنه «لا يحب العقوبات المفروضة على كوريا الجنوبية»، في إشارة إلى أنه يمكن رفعها في مرحلة ما من المفاوضات، وتهدف المحادثات إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

ودخل الرئيس الأمريكي أراضي كوريا الشمالية سيرا على الأقدام، إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي، فيما أكد ترمب استعداده لدعوة كيم إلى البيت الأبيض «حالا»، وقال ترمب إنه «شعور رائع» أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، ويشيد بـ»الصداقة العظيمة» مع كيم.

وأضاف «إنه يوم عظيم بالنسبة للعالم»، وإنه «فخور» لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح»، فيما قال كيم «نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل».

وأوضح ترمب «طورنا علاقة جيدة جدا بين بلدينا»، فيما رد الزعيم الكوري الشمالي: كيم «ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا.. نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد».

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وأشاد كيم بترمب لكونه أول رئيس للولايات المتحدة يزور كوريا الشمالية، ووصف ذلك بأنه «عمل شجاع وحازم»، مضيفا أن العلاقات «الرائعة» مع ترمب «تساعدنا على تجاوز العقبات».

وعبر ترمب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم، حيث تم توقيع الهدنة عام 1953. ولم يدخل يوما أي رئيس أمريكي الأراضي الكورية الشمالية.

ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد مرور 4 أشهر على قمة هانوي بين ترمب وكيم، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز أي تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، ومنذ ذاك تراوح المفاوضات بين البلدين مكانها.

كيف تم اللقاء التاريخي؟

• اقترح ترمب عبر تويتر لقاء كيم في طريق عودته.

• اعتبرت كوريا الشمالية عرض الرئيس الأمريكي المفاجئ مثيرا للاهتمام.

• تم ترتيب اللقاء في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين ليكون تاريخيا.

• تصافح الرئيسان من أجل السلام في بانمونجوم.. رمز الانقسام.