مليونية الشهداء تعيد السودانيين للشارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت السودان أمس تظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم وفي بورت سودان، بدعوة من «قوى الحرية والتغيير» للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية، واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.

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وحمل المجلس الانتقالي «قوى الحرية والتغيير» مسؤولية أي خسارة في الأرواح، أو أي أضرار قد تنجم عن الاحتجاجات، فيما رحبت أحزاب سياسية بالتظاهرات التي تسيرها «قوى الحرية والتغيير» والتي أسمتها «مليونية الشهداء».

وقالت «تنسيقية القوى الوطنية»، التي تضم كتلا سياسية عدة، إنها في سياق معارضتها لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، ترفض أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات.

وتسود حالة من الترقب والقلق في السودان قبيل انطلاق التظاهرات التي تتزامن مع الذكرى الـ30 للانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الحكم، فيما برزت دعاوى إقليمية ودولية للتهدئة.