رئيسي: إيران تمتد من اليمن لأفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زعم رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي أن الامتداد الاستراتيجي لما يسمى الثورة الإيرانية أصبح من اليمن إلى أفريقيا، في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران على شمال اليمن، وأشار في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني إلى توسع بلاده، وقال: «إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لما يسمى جبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى أفريقيا».

وكان رئيسي يتحدث في مراسم تشييع رفات 150 جنديا مجهولا من قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.

وتصدرعن شخصيات إيرانية رفيعة تصريحات بين الحين والآخر، تباهي بدعم جماعة الحوثيين، التي انقلبت على السلطة في صنعاء أواخر عام 2014.