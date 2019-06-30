الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أن طائرات تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة قصفت منطقة وادي الربيع وعين زارة، وأشار إلى أن الجيش تمكن من صدها وكبد الميليشيات خسائر كبيرة.

ولفت المسماري إلى أن الجيش استهدف عددا من الأهداف داخل مدينة غريان وعلى أطراف المدينة، إضافة إلى ضرب تمركزات إرهابية في أطراف العاصمة طرابلس.

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يأتي ذلك فيما اتهم البرلمان الليبي قوات حكومة الوفاق بتصفية أسرى وجرحى الجيش الوطني بمعركة غريان، واتهم تركيا في بيان بإعلانها الحرب على ليبيا، ووصف تدخلها بالشأن الليبي بالسافر.

وتأتي تهديدات الجيش الليبي لتركيا غداة اتهامه لها بالوقوف وراء الجماعات المسلحة في ليبيا ودعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد.

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر توعد قوات حكومة الوفاق برد قاس وسريع، وذلك على خلفية تصفية أسرى الجيش من الجرحى داخل مستشفى غريان.

وقال حفتر في بيان «الرد سيكون قاسيا من القوات المسلحة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء في مدينة غريان»، مضيفا أن هذا العمل لن يمر بدون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.