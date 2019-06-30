السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين جاءت تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
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